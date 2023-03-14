Укр

В оккупированной Новой Каховке взорвали одного из главных коллаборантов (фото, карта)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
Виталий Гура Новость обновлена 14 марта 2023, 09:21
Виталий Гура

Степень сложности ранений неизвестна

На "умершего и воскресшего" пособника оккупантов (заместителя псевдоглавы администрации) из Новой Каховки Виталия Гура совершено покушение. В этот раз — реальное. Сообщается, что его пытались подорвать в автомобиле.

Личность объекта покушения сообщает российский телеграм-канал Baza. 13 марта возле столовой "Смачна краина" в Новой Каховке прогремел взрыв. Коллаборант получил ранения и попал в больницу. Степень тяжести ранения не озвучивается.

О взрыве накануне сообщали партизаны из "Атеш". По их словам агент "Атеш" подорвал коллаборанта в 12:10 в понедельник возле его машины. Среди мирных жителей пострадавших нет. Партизаны отмечают, что даже если предатель не ликвидирован — это напоминание для оккупантов, что им и их прислужникам на украинской земле не рады. В сети публикуют фото последствий взрыва для фасада столовой.

Взрыв Новая Каховка Смачна краина
То самое кафе, возле которого взорвали предателя
Место взрыва в Новой Каховке на карте
Место взрыва на карте

Ранее Гура уже фигурировал в СМИ как жертва покушения. Тогда его якобы застрелили возле дома. Однако тот случай были фсбшной инсценировкой, поскольку у российских оккупантов появились данные о подготовке покушения на так называемого замглавы Новокаховской администрации. Он "воскрес" в сентябре.

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#Взрыв #Новая Каховка