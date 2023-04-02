Преступник, сиделец, террорист, "военкор": что известно о взорванном в Петербурге Владлене Татарском

"Военкор" был одним из ключевых лиц российской пропаганды

В воскресенье, 2 апреля, в Санкт-Петербурге произошел взрыв, во время которого был уничтожен российский пропагандист Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин).

"Телеграф" собрал информацию о том, что о нем известно и почему это происшествие имеет значение.

Фомин родился 25 апреля 1982 года в Макеевке (Донецкая область), псевдоним Владлен Татарский он взял в честь персонажа из книги Виктора Пелевина "Generation П".

В 2011 году был приговорен к 12 лет тюрьмы за вооружённое ограбление банка, однако был выпущен на свободу российскими войсками в 2014 году. После начала российской оккупации части Донецкой и Луганской областей вступил в "ополчение" и воевал против Украины.

В 2020 году перебрался в Москву, где занялся писательским делом, однако после полномасштабного вторжения россии в Украину решил вернуться в ОРДЛО.

В своих интервью он неоднократно рассказывал, что хочет увидеть полное уничтожение Украины, кроме того он восхищался убийствами мирных жителей Бучи и призывал уничтожать электростанции, чтобы в Украине умирало побольше людей.

Ликвидация Татарского является серьезным ударом по российской пропаганде, поскольку на его канал в Telegram были подписаны около 500 тысяч человек. Кроме того, он в 2022 году попал в топ-20 в рейтинге российских телеграм-каналов.

Напомним, Татарский погиб во время взрыва в кафе "Стрит-арт" в Санкт-Петербурге, где каждые выходные собираются сторонники российского вторжения в Украину. Взрывное устройство было заложено в статуэтку, которую "военкору" вручила одна из посетительниц.