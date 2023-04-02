В россии убит "военкор" Владлен Татарский: момент взрыва попал на видео

Взрыв произошел в одном из городских кафе

В сети появилось видео момент взрыва в кафе в Санкт-Петербурге, во время которого был ликвидирован российский пропагандист Владлен Татарский.

Как видно на видео, которое разлетелось по сети, взрыв был достаточно мощным, чтобы выбить стекла и обвалить наружные пристройки кафе.

Известно, что кафе "Стрит-арт" расположено на Университетской набережной, 21б и раньше принадлежало хозяину ЧВК "Вагнера" евгению пригожину. В этом заведении каждые выходные собирались сторонники российского вторжения в Украину, а свои встречи они называли "Кибер Z фронт".

Согласно данным российских СМИ вследствие взрыва погибли и получили ранения 15 человек.

Утверждается, что взрывное устройство, спрятанное в статуэтку, принесла с собой одна из посетительниц заведения. Она вручила ее непосредственно Татарову из-за чего тот оказался в самом эпицентре взрыва.

На одном из видео, эту статуэтку можно видеть и похоже сам пропагандист от нее пришел в восторг.

Татарский являлся российским военным блогером, который регулярно освещал события войны и регулярно отмечался резкими комментариями в сторону Украины. Считается одним из самых известных российских военкоров, а на его канал в Telegram подписано более 500 тысяч пользователей.

Как сообщалось ранее, накануне было совершено покушение на "начальника полиции" Мариуполя михаила москвина, при этом утверждается, что он остался живым, но получил контузию.