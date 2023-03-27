В Мариуполе подорвали важного оккупанта: стало известно его имя
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Неизвестные устроили "взрывное" утро коллаборанту
Во временно оккупированном Мариуполе прозвучал очередной взрыв. Посреди улицы был взорван коллаборант.
Об этом сообщают Telegram-каналы.
Как стало известно, инцидент произошел 27 марта в 8 утра. В районе рынка Бахчиванджи в Приморском районе на проспекте Строителей был взорвал легковой автомобиль.
"По предварительной информации, взорвалась машина одного из командиров оккупантов", — заявили впоследствии в Мариупольском городском совете.
Оккупанты уже подтверждают инцидент. Боевики так называемой "ДНР" говорят что в Мариуполе совершено покушение на начальника "полиции" михаила москвина, при этом утверждается, что он жив. Тоже говорят и в россии.
Так, агенство, ТАСС, ссыылаясь на собственные источники, пишет, что москвин получил легкую контузию, потому что в момент взрыва он находился в нескольких метрах от авто.
Также появляются видео уже непосредственно с места событий. На опубликованных кадрах можно увидеть, что транспортное средство сильно пострадало от взрыва.
Ранее мы писали, что в оккупированной Новой Каховке также не так давно был взорван коллаборант. Он владельцем местной охранной фирмы и сознательно пошел на сотрудничество с россиянами. Кроме того, коллаборантам неспокойно и в Мелитополе, где такие взрывы происходят регулярно.