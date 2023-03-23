В Мелитополе утром прогремел взрыв, пострадал "полицай" окупантов (видео)

Пострадавший получил минно-взрывную травму

Утро в Мелитополе началось со взрыва и суеты коллаборантов. Предварительно взрыв произошел на улице Ивана Алексеева возле пожарной части. Считается, что это самодельная взрывчатка.

Представители оккупационной администрации традиционно обвиняют украинцев. Вроде бы цель взрыва — дестабилизировать ситуацию. Взрыв уже окрестили "терактом". Представитель оккупантов владимир рогов заявляет, что это "элемент устрашения". Сообщается, что есть пострадавший.

По предварительным данным, взорвали Сергея Сковырко. Он у оккупантов исполнял роль "начальника участковых" Мелитополя. Он парковал автомобиль возле пожарной части, опасаясь закладки взрывчатки.

Сергей Сковырко/РИА-Мелитополь

Он госпитализирован с травмами разной степени тяжести – предварительно, минно-взрывная травма ноги. На место пригнали местных полицейских — дорога перекрыта от здания Пенсионного фонда в "Лечебно-диагностический центр" (Зеленая поликлиника) — территория в начале улицы. На этой же улице находится паспортный стол.

Место взрыва на карте Мелитополя

Ранее "Телеграф" сообщал о взрыве в Мелитополе две недели назад. Известно, что ликвидировали коллаборанта Ивана Ткача. Коллаборанта назначили заведовать городским транспортом Мелитополя, он перевозил вагнеровцев и русских солдат к линии фронта.