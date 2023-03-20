Организовывал пыточные: разведчики назвали имя уничтоженного на Херсонщине предателя (фото)
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Погибший сознательно пошел на сотрудничество с россиянами
В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины назвали имя ликвидированного коллаборанта, которого, вероятно, 17 марта взорвали в Новой Каховке (Херсонская область). Погибший сознательно пошел на сотрудничество с россиянами, но правосудие настигло его.
Об этом сообщается на официальной странице ГУР МО.
По информации наших разведчиков, убитым является предатель 1978 года рождения по имени Сергей Москаленко. Он был жителем Новой Каховки и владельцем местной охранной фирмы.
"Был жителем Новой Каховки и владельцем местной охранной фирмы. Во время оккупации пошел на сотрудничество с россиянами и получил должность так называемого начальника СИЗО, где над пленными украинцами совершали бесчеловечные пытки", — говорится в сообщении.
В ГУР отметили, что за каждое военное преступление, совершенное против Украины, будет справедливое возмездие.
Напомним, что 17 марта неизвестные заложили под левое крыло автомобиля ВАЗ-2121 взрывчатое устройство, которое пришло в действие в момент, когда предатель ехал по поселку Юбилейному Алешкинского района. Вследствие взрыва мужчина скончался на месте.
Ранее мы писали, что в оккупированном Мелитополе взорвали коллаборанта.
Также мы сообщали, что в доме коллаборанта в Бердянске раздался мощный взрыв.