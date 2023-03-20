Организовывал пыточные: разведчики назвали имя уничтоженного на Херсонщине предателя (фото)

Погибший сознательно пошел на сотрудничество с россиянами

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины назвали имя ликвидированного коллаборанта, которого, вероятно, 17 марта взорвали в Новой Каховке (Херсонская область). Погибший сознательно пошел на сотрудничество с россиянами, но правосудие настигло его.

Об этом сообщается на официальной странице ГУР МО.

По информации наших разведчиков, убитым является предатель 1978 года рождения по имени Сергей Москаленко. Он был жителем Новой Каховки и владельцем местной охранной фирмы.

"Был жителем Новой Каховки и владельцем местной охранной фирмы. Во время оккупации пошел на сотрудничество с россиянами и получил должность так называемого начальника СИЗО, где над пленными украинцами совершали бесчеловечные пытки", — говорится в сообщении.

В ГУР отметили, что за каждое военное преступление, совершенное против Украины, будет справедливое возмездие.

Напомним, что 17 марта неизвестные заложили под левое крыло автомобиля ВАЗ-2121 взрывчатое устройство, которое пришло в действие в момент, когда предатель ехал по поселку Юбилейному Алешкинского района. Вследствие взрыва мужчина скончался на месте.

Ранее мы писали, что в оккупированном Мелитополе взорвали коллаборанта.

Также мы сообщали, что в доме коллаборанта в Бердянске раздался мощный взрыв.