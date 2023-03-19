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Партизаны работают: в доме коллаборанта в Бердянске раздался мощный взрыв (фото)

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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Автор
Бердянск неоднократно за последние месяцы слышал сильнейшие взрывы Новость обновлена 19 марта 2023, 11:19
Бердянск неоднократно за последние месяцы слышал сильнейшие взрывы. Фото Коллаж "Телеграфа"

Угрозы, которыми сыпал житель Бердянска во время прихода оккупационных властей, обернулись против него

На временно оккупированных территориях Украины продолжается парад "бавовны". В этот раз мощный взрыв напугал жителей Бердянска — он произошел в доме местного коллаборанта Сергея Гиренко. По всей вероятности, предателя решили ликвидировать члены партизанского движения.

Детали сообщает местный Telegram-канал "Бердянск сегодня". Отмечается, что взрыв прогремел в микрорайоне Колония, где находился дом коллаборанта.

Сергей Гиренко – очень известный человек среди жителей курортного города. До полномасштабного вторжения он занимал должность специалиста отдела информационно-коммуникационных ресурсов Бердянского исполкома. После того, как оккупанты захватили населенный пункт, начал сотрудничать и ярко показал свои пророссийские взгляды. Активно помогал врагу и запугивал тех, кто отказывался признавать Бердянск российским.

"Именно по его доносам происходили аресты работников мэрии с последующим склонением к работе в оккупационной администрации. Кроме того, он "именем России" и новой власти принимал участие в принуждении частных предприятий города к сотрудничеству с оккупантами", — пишут местные жители.

Сергей Гиренко Бердянск
Сергей Гиренко вместе с родителями-"ждунами"

Интересно, что у Сергей Гиренко родители тоже оказались предателями. До полномасштабной войны работали в местной школе №16: отец Валерий был учителем химии, а мать Виктория – учительницей биологии. Они вместе с сыном активно поддерживали захватчиков и агитировали за участие в псевдореферендуме.

Еще весной 2022 года против Гиренко-младшего было возбуждено уголовное дело по госизмене. Поэтому не удивительно, что представители партизанского движения Бердянска могли обратить внимание на это лицо.

В настоящее время микрорайон Колония усиленно патрулируется оккупантами, поэтому узнать, какие же последствия имел взрыв в доме коллаборанта, невозможно. Однако вполне возможно, что его удалось ликвидировать.

Бердянск на карте
Бердянск на карте
Микрорайон Колония в Бердянске карта
Микрорайон Колония в Бердянске

Напомним, что предателей Украины беспощадно ликвидируют на всех оккупированных территориях. Так, на днях стало известно о смерти Ивана Ткача в Мелитополе. Мужчина занимался сотрудничеством с ППК "Вагнер", организуя боевикам транспорт.

Также в Новой Каховке произошло покушение на одного из главных коллаборантов Юга Виталия Гуру. Взрывчатка сдетонировала возле мужчины, заходившего в местную столовую.

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#Взрыв #Запорожская область #Бердянск #Оккупация #Коллаборанты