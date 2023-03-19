Партизаны работают: в доме коллаборанта в Бердянске раздался мощный взрыв (фото)

Угрозы, которыми сыпал житель Бердянска во время прихода оккупационных властей, обернулись против него

На временно оккупированных территориях Украины продолжается парад "бавовны". В этот раз мощный взрыв напугал жителей Бердянска — он произошел в доме местного коллаборанта Сергея Гиренко. По всей вероятности, предателя решили ликвидировать члены партизанского движения.

Детали сообщает местный Telegram-канал "Бердянск сегодня". Отмечается, что взрыв прогремел в микрорайоне Колония, где находился дом коллаборанта.

Сергей Гиренко – очень известный человек среди жителей курортного города. До полномасштабного вторжения он занимал должность специалиста отдела информационно-коммуникационных ресурсов Бердянского исполкома. После того, как оккупанты захватили населенный пункт, начал сотрудничать и ярко показал свои пророссийские взгляды. Активно помогал врагу и запугивал тех, кто отказывался признавать Бердянск российским.

"Именно по его доносам происходили аресты работников мэрии с последующим склонением к работе в оккупационной администрации. Кроме того, он "именем России" и новой власти принимал участие в принуждении частных предприятий города к сотрудничеству с оккупантами", — пишут местные жители.

Сергей Гиренко вместе с родителями-"ждунами"

Интересно, что у Сергей Гиренко родители тоже оказались предателями. До полномасштабной войны работали в местной школе №16: отец Валерий был учителем химии, а мать Виктория – учительницей биологии. Они вместе с сыном активно поддерживали захватчиков и агитировали за участие в псевдореферендуме.

Еще весной 2022 года против Гиренко-младшего было возбуждено уголовное дело по госизмене. Поэтому не удивительно, что представители партизанского движения Бердянска могли обратить внимание на это лицо.

В настоящее время микрорайон Колония усиленно патрулируется оккупантами, поэтому узнать, какие же последствия имел взрыв в доме коллаборанта, невозможно. Однако вполне возможно, что его удалось ликвидировать.

Бердянск на карте

Микрорайон Колония в Бердянске

Напомним, что предателей Украины беспощадно ликвидируют на всех оккупированных территориях. Так, на днях стало известно о смерти Ивана Ткача в Мелитополе. Мужчина занимался сотрудничеством с ППК "Вагнер", организуя боевикам транспорт.

Также в Новой Каховке произошло покушение на одного из главных коллаборантов Юга Виталия Гуру. Взрывчатка сдетонировала возле мужчины, заходившего в местную столовую.