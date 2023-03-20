Організовував катівні: розвідники назвали ім’я знищеного на Херсонщині зрадника (фото)

Загиблий свідомо пішов на співпрацю з росіянами

У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України назвали ім’я ліквідованого колаборанта, якого, ймовірно, 17 березня підірвали у Новій Каховці (Херсонська область). Загиблий свідомо пішов на співпрацю з росіянами, але правосуддя наздогнало його.

Про це повідомляється на офіційній сторінці ГУР МО.

За інформацією наших розвідників, убитим є зрадник 1978 року народження на ім’я Сергій Москаленко. Він був мешканцем Нової Каховки та власником місцевої охоронної фірми.

"Був мешканцем Нової Каховки та власником місцевої охоронної фірми. Під час окупації пішов на співпрацю з росіянами та отримав посаду так званого начальника СІЗО, де над полоненими українцями вчиняли нелюдські тортури", — йдеться у повідомленні.

У ГУР зазначили, що за кожен військовий злочин, скоєний проти України, буде справедлива відплата.

Нагадаємо, що 17 березня невідомі заклали під ліве крило автомобіля ВАЗ-2121 вибуховий пристрій, який прийшов в дію в момент, коли зрадник їхав по селищу Ювілейному Олешкінського району. Внаслідок вибуху чоловік помер на місці.

Раніше ми писали, що в окупованому Мелітополі підірвали колаборанта.

Також ми повідомляли, що в будинку колаборанта в Бердянську пролунав потужний вибух.