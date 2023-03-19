Партизани працюють: в домі колаборанта в Бердянську пролунав потужний вибух (фото)

Погрози, якими сипав житель Бердянська під час приходу окупаційної влади, обернулися проти нього

На тимчасово окупованих територіях України продовжується парад "бавовни". Цього разу потужний вибух сполохав жителів Бердянська — він стався в будинку місцевого колаборанта Сергія Гиренка. Цілком імовірно, що зрадника вирішили ліквідувати члени партизанського руху.

Деталі повідомляє місцевий Telegram-канал "Бердянськ сьогодні". Зазначається, що вибух пролунав у мікрорайоні Колонія, де знаходився будинок колаборанта.

Сергій Гиренко є вельми відомою людиною серед жителів курортного міста. До повномасштабного вторгнення він обіймав посаду спеціаліста відділу інформаційно-комунікаційних ресурсів Бердянського виконкому. Після того, як окупанти захопили населений пункт, почав співпрацювати і яскраво показав свої проросійські погляди. Активно допомагав ворогу і залякував тих, хто відмовлявся визнавати Бердянськ російським.

"Саме за його доносами відбувались арешти працівників мерії із подальшим схилянням до роботи в окупаційній адміністрації. Крім того, він "іменем росіі" та нової влади брав участь у примусі приватних підприємств міста до співпраці з окупантами", — пишуть місцеві жителі.

Сергій Гиренко разом із батьками-"ждунами"

Цікаво, що у Сергій Гиренка батьки теж виявилися зрадниками. До повномасштабної війни працювали у місцевій школі №16: батько Валерій був вчителем хімії, а мати Вікторія — вчителькою біології. Вони разом із сином активно підтримували окупантів і агітували за участь у псевдореферендумі.

Ще навесні 2022 року проти Гиренка-молодшого було порушено кримінальну справу за держзраду. Тому не є дивним, що представники партизанського руху Бердянська могли звернути увагу на цю особу.

Наразі мікрорайон Колонія посилено патрулюється окупантами, тому дізнатися, які ж саме наслідки мав вибух в оселі колаборанта, неможливо. Однак цілком імовірно, що його вдалося ліквідувати.

Бердянськ на карті

Мікрорайон Колонія у Бердянську

Нагадаємо, що зрадників України нещадно ліквідовують на всіх окупованих територіях. Так, днями стало відомо про смерть Івана Ткача у Мелітополі. Чоловік займався співпрацею із ПВК "Вагнер", організовуючи бойовикам транспорт.

Також у Новій Каховці стався замах на одного із головних колаборантів Півдня Віталія Гуру. Вибухівка здетонувала біля чоловіка, який заходив у місцеву їдальню.