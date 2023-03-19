Партизани працюють: у Новій Каховці підірвали командира поліцаїв (відео)

Окупант загинув на місці, його дружина та дочка поранені

У Херсонській області пролунав ще один вибух, під час якого було ліквідовано чергового окупанта.

Як інформує пресслужба Слідчого комітету рф, йдеться про призначеного окупантами командира взводу "патрульно-постової служби" Нової Каховки.

Зазначається, що 17 березня невідомий заклав під ліве крило службового автомобіля ВАЗ-2121 вибуховий пристрій, який набув чинності в момент, коли окупант із родиною їхав по селищу Ювілейному Олешківського району.

Внаслідок вибуху чоловік помер на місці, його дружина та повнолітня дочка отримали поранення.

Наразі окупанти проводять роботи з пошуку людини, яка заклала вибухівку в машину.

Як повідомлялося раніше, напередодні в Мелітополі аналогічним чином було ліквідовано місцевого колаборанта Івана Ткача, який займався організацією перевезень окупантів з армії росії і найманців ПВК "Вагнера" до лінії фронту.

А в ніч на 19 березня потужний вибух стався в будинку колаборанта Сергія Гіренка, який примушував місцеві підприємства співпрацювати з росією, а також писав доноси на працівників мерії.