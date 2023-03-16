Хто стоїть за вибухом будівлі ФСБ у Ростові: у Зеленського пояснили

В Україні прокоментували вибух у Ростові

Потужний вибух і пожежа в будівлі Прикордонної служби ФСБ у Ростові-на-Дону є наслідком переходу росії до внутрішнього конфлікту, в який Україна не втручається. При цьому наша країна із задоволенням спостерігає за тим, що відбувається.

Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк на своїй сторінці у Twitter.

Своїми словами Подоляк підтвердив, що Україна не має жодного стосунку до вибуху в росії. На його думку, все, що відбувається, однозначно вказує на панічні настрої всередині країни-агресора.

"Будь-яка будівля ФСБ, що горить чи вибухає в рф, зокрема в Ростовській області, однозначно вказує на те, що це прояв панічних настроїв, ослаблення силового контролю та переходу рф до великого внутрішнього конфлікту. Україна не втручається, але із задоволенням спостерігає…" — пише Подоляк.

Нагадаємо, що 16 березня в Ростові-на-Дону вибухнула, а потім спалахнула будівля Прикордонного управління ФСБ в області. Російські пропагандисти, а також офіційні особи поспішили заявити про "загоряння проводки", проте очевидці розповідають зовсім інше.

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