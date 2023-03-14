Бий своїх...: на росіян у Білгороді впала їхня ж ракета (відео)

Інформації про масштаби руйнувань поки що немає

Ночі у російському Білгороді продовжують бути неспокійними. 14 березня місто знову здригалося від потужних вибухів, а очевидці зняли на відео атаку... Міноборони росії?

Кадри із вибухами публікують місцеві інтернет-пабліки.

Як виявилось, за вибухи у Білгороді відповідальні самі росіяни. На відео чітко видно запуски ракет по власній території. Очевидно, ракета була запущена із системи протиповітряної оборони, але замість того, щоб збити повітряну ціль, вона попрямувала у бік багатоповерхівок, а потім пролунав вибух.

"І ось ця ракета, що заіскрила, вона якось низько полетіла і, сподіваюся, вибухнула в повітрі і ніхто не постраждав від уламків", — сподіваються місцеві жителі.

Втім, інформації про масштаби можливих руйнувань внаслідок цього інциденту поки не надходило.

Варто відзначили, що рф вже давно зайнялася "бомбардуваннями" Білгорода. Ще влітку 2022 на ранок після чергових нічних вибухів місцеві жителі знаходили у дворах багатоповерхівок зенітні ракети. Деякі з них стирчали просто у будинках.

Нагадаємо, раніше ми писали, що лікарі Білгородської області росії вже просять владу не стріляти по Україні.

Також ми повідомляли, що Білгород і область потряслися від серії потужного "хлопка".