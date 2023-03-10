Страшно за своїх дітей: лікарі Білгородської області росії вже просять владу не стріляти по Україні

Росіяни бояться вмирати, але війну припиняти не поспішають

Через рік повномасштабної війни в Україні та остаточним випаровуванням фантазій росіян з приводу "Київ за три дні", в росії вже всерйоз почали боятися бойових дій на їхній власній території. І хоча пропагандисти досі намагаються хорохориться, мріючи, що їм все-таки вдасться перемогти, прості громадяни просто бояться за своє життя.

Про це свідчать документи, що їх опублікував Telegram-канал NEXTA.

Автори посту опублікували, як стверджується, офіційне звернення Асоціації лікарів Білгородської області до місцевого губернатора. У ньому вони від імені всіх членів Асоціації просять ініціювати на найвищому рівні питання про припинення ракетних ударів по территорії України з Білгородської області.

Проте, особливо радіти не варто, у z-патріотів не прокинулася совість і вони загалом дуже навіть не проти так званої "спецоперації" та обстрілів. Просто громадяни росії тепер бояться за своє життя і не хочуть ловити "отвєтки" своїми тілами за дії росії.

"Будь ласка, допоможіть нашим сім’ям жити в безпеці", — просять білгородські лікарі.

Нагадаємо, раніше ми писали "Диверсанти" на Брянщині поставили росію на вуха.

Також ми повідомляли, що в ГУР анонсували контрнаступ України та удари по території росії.