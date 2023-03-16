У Ростові палає будівля ФСБ, очевидці повідомляють про вибух (відео)
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У російському Ростові палає будівля Прикордонного управління ФСБ в області. Очевидці кажуть, що пожежі передував вибух.
Як у четвер, 16 березня, пишуть тутешні Telegram-канали, неподалік осередку займання, крім приміщення управління ФСБ, знаходиться ще й один з місцевих вокзалів. За словами місцевих жителів, перед тим, як виникла пожежа, люди чули гучний звук вибуху.
"На вулиці Сіверса спалахнула будівля прикордонного управління ФСБ. Причина займання поки невідома", — пишуть пропагандисти.
Вже пізніше канал 161, посилаючись на власні джерела у силових структурах повідомляє, що причиною пожежі могла стати детонація боєприпасів, які зберігалися на складі.
Наразі там потужно детонують боєприпаси, які знаходилися на збереженні. Крім того, горить паливо разом з баками.
Варто зазначити, що офіційна версія щодо причини не розголошується, однак вже є інформація щодо двох постраждалих.
Пізніше російський Mash, причиною пожежі та вибуху у будівлі прикордонного управління ФСБ стало займання електропроводки.
За інформацією видання, вогонь з кабелю перекинувся на ємності з пально-мастильними матеріалами і співробітники не змогли загасити це самотужки. Осередок займання — другий поверх двоповерхової цегляної будівлі. Площа пожежі – понад 800 квадратних метрів.
На місці працюють представники усіх екстрених служб: медики, вибухотехніки, слідчі та рятувальники.
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