В Ростове пылает здание ФСБ, очевидцы сообщают о взрыве (видео)

Пропагандисты уже выдвинули официальную версию инцидента

В Ростове горит здание Пограничного управления ФСБ в области. Очевидцы говорят, что пожару предшествовал взрыв.

Как в четверг, 16 марта, пишут здешние Telegram-каналы, недалеко от центра возгорания, кроме помещения управления ФСБ, находится еще и один из местных вокзалов. По словам местных жителей, перед тем как возник пожар, люди слышали громкий звук взрыва.

"На улице Сиверса вспыхнуло здание пограничного управления ФСБ. Причина возгорания пока неизвестна", — пишут пропагандисты.

Уже позже канал 161 ссылаясь на собственные источники в силовых структурах сообщает, что причиной пожара могла стать детонация хранившихся на складе боеприпасов.

Сейчас там мощно детонируют находившиеся на хранении боеприпасы. Кроме того, горит топливо вместе с баками.

Стоит отметить, что официальная версия о причине не разглашается, однако уже есть информация о двух пострадавших.

Позже российский Mash сообщил, что причиной пожара и взрыва в здании пограничного управления ФСБ стало возгорание электропроводки. Согласно данным рассылки, огонь из кабеля перевернулся на емкости, где находились горюче-смазочные материалы. Работники самостоятельно справиться с возгоранием не смогли, поэтому его центр быстро распространился на территорию более 800 квадратных метров.

На месте инцидента сейчас работают представители всех экстренных служб: медики, взрывотехники, следователи и спасатели.

Ранее "Телеграф" сообщал, как в российской Уфе мощно загорелся химический завод компании "Крезол". Огонь охватил складские помещения завода.