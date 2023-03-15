У Білгороді знову неспокійно: над містом літають ракети, чути вибухи (відео)

Про постраждалих не повідомлялося

У російському Білгороді знову щось вибухнуло, цього разу жителі міста бачили, як у небі пролітали якісь невідомі об’єкти, щонайменше один із яких упав на території міста.

За словами губернатора області В’ячеслава Гладкова, над Білгородським районом працювали ППО, які перехопили там безпілотник.

"За попередніми даними, постраждалих немає. Є руйнування — уламки БПЛА впали на дах гаража приватного житлового домоволодіння", — написав він у своєму Telegram.

При цьому в місцевих Telegram-каналах публікують відео того, як над містом літали більш схожі на ракети об’єкти. Також повідомляється, що деякі з них все ж таки досягли землі.

Також у мережі з’явилися повідомлення, що крім безпілотника над містом та областю було збито три ракети.

Як відомо, рф вже давно зайнялася "бомбардуваннями" Білгорода. Ще влітку 2022 на ранок після чергових нічних вибухів місцеві жителі знаходили у дворах багатоповерхівок зенітні ракети. Деякі з них стирчали просто у будинках.

Також у ніч на 14 березня з’явилося відео, на якому видно, як одна із зенітних ракет одразу після зльоту впала десь у межах міської межі.