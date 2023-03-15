В Белгороде опять неспокойно: над городом летают ракеты, слышны взрывы (видео)

О пострадавших не сообщалось

В российском Белгороде опять что-то взорвалось, на этот раз жители города видели, как в небе пролетали какие-то неопознанные объекты, по меньшей мере один из которых упал на территории города.

По словам губернатора области Вячеслав Гладков, над Белгородским районом работали ПВО, которые перехватили там беспилотник.

"По предварительным данным, пострадавших нет. Есть разрушения — осколки БПЛА упали на крышу гаража частного жилого домовладения", — написал он в своем Telegram.

При этом в местных Telegram-каналах публикуют видео того, как над городом летали объекты, более похожие на ракеты. Также сообщается, что некоторые из них все же достигли земли.

Также в сети появились сообщения, что помимо беспилотника над городом и областью были сбиты три ракеты.

Стоит отметить, что рф уже давно занялось "бомбежками" Белгорода. Еще летом 2022 года на утро после очередных ночных взрывов местные жители находили во дворах многоэтажек зенитные ракеты. Некоторые из них торчали прямо в домах.

Также в ночь на 14 марта появилось видео, на котором видно, как одна из зенитных ракет сразу после взлета упала где-то в пределах городской черты.