В Белгороде ночью гремели взрывы: без пострадавших не обошлось (видео)

Есть пострадавшая и разрушения

В Белгородской области россии продолжаются неприятности — руководство региона заявило об ракетном обстреле. Якобы удалось сбить четыре объекта.

Об этом пишет губернатор Белгородщины вячеслав гладков. Он успокаивал местных жителей, что звуки, которые они слышали — российская система ПВО. Ее слышали и видели над Белгородом и Белгородским районом. О громких хлопках сообщили после пяти утра.

Сообщается о ранении одной женщины — у нее сотрясение головного мозга. Состояние средней степени тяжести. Детали получения ранения не сообщаются, однако открытой раны нет. Есть повреждения двух частных домов, якобы от обломков ракет.

Жители Белгорода считали вспышки в небе и находили осколки. Однако подписчики местных Телеграм-каналов насчитали до 10 ракет.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что россиян в Белгородской области начали волновать последствия их обстрелов Украины. Они обратились к губернатору от имени ассоциации врачей и попросили не стрелять по Украине с территории области — они боятся за свою безопасность.