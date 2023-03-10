Страшно за своих детей: врачи Белгородской области рф уже просят власти не стрелять по Украине

Россияне боятся умирать, но войну прекращать не спешат

Спустя год полномасштабной войны в Украине и окончательным улетучиванием фантазий россиян по поводу "Киев за три дня", в россии уже всерьез начали боятся боевых действий на их собственной территории. И хотя пропагандисты до сих пор пытаются хорохорится, мечтая, что им все-же удастся победить, простые граждане уже просто боятся за свою жизни.

Об этом свидетельствуют документы, которые опубликовал Telegram-канал NEXTA.

Авторы поста опубликовали, как утверждается, официальное обращение Ассоциации врачей Белгородской области к местному губернатору. В нем они от лица всех членов Ассоциации просят инициировать на высшем уровне вопрос о прекращении ракетных ударов по территории Украины с Белгородской области.

Однако, особо радоваться не стоит, у z-патриотов не проснулась совесть и они в целом очень даже не против так называемой операции и обстрелов. Просто граждане рф теперь боятся за свои жизни и не хотят ловить "ответки" своими телами за действия рф.

"Пожалуйста помогите нашим семьям жить в безопасности", — просят белгородские врачи.

Напомним, ранее мы писали "Диверсанты" на Брянщине поставили россию на уши.

Также мы сообщали, что в ГУР анонсировали контрнаступление Украины и удары по территории рф.