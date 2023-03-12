Много пострадавшие: в россии во время ДТП столкнулись более 20 авто (фото и видео)

Среди раненых есть несколько несовершеннолетних

В россии – очередная кризисная ситуация. Не успел улечься пыль от взрыва газового баллона в Чите, как в Саратовской области 12 марта произошла массовая авария с участием 21 автомобиля. Среди транспортных средств, ставших участниками ДТП, есть не только легковушки, но и несколько больших грузовиков.

Детали сообщают росСМИ со ссылкой на очевидцев и спасательные службы. Инцидент произошел в Хвалинском районе — на одной из популярных среди водителей дорожных трасс "Сызрань — Саратов — Волгоград".

Первоначально было известно о 13 пострадавших, однако, согласно последним данным, их количество возросло до 15. Также отдельные источники утверждают, что число автомобилей-участников ДТП могло достигать даже 25.

Хвалынский район Саратовской области на карте

Так выглядит место ДТП

В настоящее время 14 человек госпитализированы, среди них трое детей. Россияне утверждают, что среди жертв аварии есть 14-летний подросток, получивший серьезный ушиб головного мозга. За его жизнь сейчас борются врачи. Также в операционных находятся двое взрослых.

У большинства пострадавших диагностированы различные переломы костей со смещением.

На месте аварии работают представители МЧС и патрульная полиция. Интересно, что причины аварии пока не разглашаются.

Грузовикам не повезло

Один из легковушек больше уже не поедет никуда

Отметим, что это уже второе масштабное дорожно-транспортное происшествие за последний уикенд — предыдущее произошло 11 марта в Венгрии, где на трассе разбились десятки автомобилей. Кстати, на месте был замечен и автомобиль с сине-желтыми номерами, так что среди пострадавших могут быть и украинцы.

Ранее "Телеграф" рассказывал о еще одной аварии в россии — она произошла на любимом путином Крымском мосту. Были жертвы.