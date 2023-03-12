Укр

Много пострадавшие: в россии во время ДТП столкнулись более 20 авто (фото и видео)

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
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Некоторые автомобили серьезно повреждены Новость обновлена 12 марта 2023, 11:17
Некоторые автомобили серьезно повреждены. Фото Коллаж "Телеграфа"

Среди раненых есть несколько несовершеннолетних

В россии – очередная кризисная ситуация. Не успел улечься пыль от взрыва газового баллона в Чите, как в Саратовской области 12 марта произошла массовая авария с участием 21 автомобиля. Среди транспортных средств, ставших участниками ДТП, есть не только легковушки, но и несколько больших грузовиков.

Детали сообщают росСМИ со ссылкой на очевидцев и спасательные службы. Инцидент произошел в Хвалинском районе — на одной из популярных среди водителей дорожных трасс "Сызрань — Саратов — Волгоград".

Первоначально было известно о 13 пострадавших, однако, согласно последним данным, их количество возросло до 15. Также отдельные источники утверждают, что число автомобилей-участников ДТП могло достигать даже 25.

Хвалинский район Саратовская область рф, карта
Хвалынский район Саратовской области на карте
ДТП Саратов сегодня
Так выглядит место ДТП

В настоящее время 14 человек госпитализированы, среди них трое детей. Россияне утверждают, что среди жертв аварии есть 14-летний подросток, получивший серьезный ушиб головного мозга. За его жизнь сейчас борются врачи. Также в операционных находятся двое взрослых.

У большинства пострадавших диагностированы различные переломы костей со смещением.

На месте аварии работают представители МЧС и патрульная полиция. Интересно, что причины аварии пока не разглашаются.

ДТП Саратов сегодня
Грузовикам не повезло
ДТП Саратов сегодня
Один из легковушек больше уже не поедет никуда

Отметим, что это уже второе масштабное дорожно-транспортное происшествие за последний уикенд — предыдущее произошло 11 марта в Венгрии, где на трассе разбились десятки автомобилей. Кстати, на месте был замечен и автомобиль с сине-желтыми номерами, так что среди пострадавших могут быть и украинцы.

Ранее "Телеграф" рассказывал о еще одной аварии в россии — она произошла на любимом путином Крымском мосту. Были жертвы.

Теги:
#ДТП #Россия #Пострадавшие #Саратов #Саратовская область