Багато постраждалих: в росії під час ДТП зіштовхнулися понад 20 авто (фото і відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 637
Серед поранених є декілька неповнолітніх
В росії — чергова кризова ситуація. Не встиг влягтися пил від вибуху газового балона в Читі, як у Саратовській області 12 березня сталася масова аварія за участі 21 автомобіля. Серед транспортних засобів, які стали учасниками ДТП, є не лише легковики, а й кілька великих вантажівок.
Деталі повідомляють росЗМІ із посиланням на очевидців та рятувальні служби. Інцидент стався у Хвалинському районі — на одній із популярних серед водіїв дорожніх трас "Сизрань — Саратов — Волгоград".
Початково було відомо про 13 постраждалих, однак, згідно з останніми даним, їхня кількість зросла до 15. Також окремі джерела стверджують, що число автівок-учасниць ДТП могла сягати навіть 25.
Наразі 14 осіб госпіталізовані, серед них — троє дітей. Росіяни стверджують, що серед жертв аварії є 14-річний підліток, який отримав серйозний забій головного мозку. За його життя зараз боряться лікарі. Також в операційних знаходиться двоє дорослих.
У більшості ж постраждалих діагностовано різноманітні переломи кісток зі зміщенням.
На місці аварії працюють представники МНС та патрульна поліція. Цікаво, що причини аварії поки не розголошують.
Зазначимо, що це вже друга масштабна дорожньо-транспортна пригода за останній уїкенд — попередня трапилася 11 березня в Угорщині, де на трасі розбилися десятки автомобілів. До речі, на місці був помічений і автомобіль із синьо-жовтими номерами, тож серед постраждалих можуть бути і українці.
Раніше "Телеграф" розповідав про ще одну аварію в росії — вона сталася на улюбленому путіним Кримському мосту. Були жертви.