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Багато постраждалих: в росії під час ДТП зіштовхнулися понад 20 авто (фото і відео)

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Деякі автівки рознесло вщент Новина оновлена 12 березня 2023, 11:17
Деякі автівки рознесло вщент. Фото Колаж "Телеграфу"

Серед поранених є декілька неповнолітніх

В росії — чергова кризова ситуація. Не встиг влягтися пил від вибуху газового балона в Читі, як у Саратовській області 12 березня сталася масова аварія за участі 21 автомобіля. Серед транспортних засобів, які стали учасниками ДТП, є не лише легковики, а й кілька великих вантажівок.

Деталі повідомляють росЗМІ із посиланням на очевидців та рятувальні служби. Інцидент стався у Хвалинському районі — на одній із популярних серед водіїв дорожніх трас "Сизрань — Саратов — Волгоград".

Початково було відомо про 13 постраждалих, однак, згідно з останніми даним, їхня кількість зросла до 15. Також окремі джерела стверджують, що число автівок-учасниць ДТП могла сягати навіть 25.

Хвалинський район Саратовська область рф, карта
Хвалинський район Саратовської області на карті
ДТП Саратов сьогодні
Так виглядає місце ДТП

Наразі 14 осіб госпіталізовані, серед них — троє дітей. Росіяни стверджують, що серед жертв аварії є 14-річний підліток, який отримав серйозний забій головного мозку. За його життя зараз боряться лікарі. Також в операційних знаходиться двоє дорослих.

У більшості ж постраждалих діагностовано різноманітні переломи кісток зі зміщенням.

На місці аварії працюють представники МНС та патрульна поліція. Цікаво, що причини аварії поки не розголошують.

ДТП Саратов сьогодні
Вантажівкам не пощастило
ДТП Саратов сьогодні
Один із легковиків більше вже не поїде нікуди

Зазначимо, що це вже друга масштабна дорожньо-транспортна пригода за останній уїкенд — попередня трапилася 11 березня в Угорщині, де на трасі розбилися десятки автомобілів. До речі, на місці був помічений і автомобіль із синьо-жовтими номерами, тож серед постраждалих можуть бути і українці.

Раніше "Телеграф" розповідав про ще одну аварію в росії — вона сталася на улюбленому путіним Кримському мосту. Були жертви.

Теги:
#ДТП #Росія #Постраждалі #Саратов #Саратовська область