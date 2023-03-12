Багато постраждалих: в росії під час ДТП зіштовхнулися понад 20 авто (фото і відео)

Серед поранених є декілька неповнолітніх

В росії — чергова кризова ситуація. Не встиг влягтися пил від вибуху газового балона в Читі, як у Саратовській області 12 березня сталася масова аварія за участі 21 автомобіля. Серед транспортних засобів, які стали учасниками ДТП, є не лише легковики, а й кілька великих вантажівок.

Деталі повідомляють росЗМІ із посиланням на очевидців та рятувальні служби. Інцидент стався у Хвалинському районі — на одній із популярних серед водіїв дорожніх трас "Сизрань — Саратов — Волгоград".

Початково було відомо про 13 постраждалих, однак, згідно з останніми даним, їхня кількість зросла до 15. Також окремі джерела стверджують, що число автівок-учасниць ДТП могла сягати навіть 25.

Хвалинський район Саратовської області на карті

Так виглядає місце ДТП

Наразі 14 осіб госпіталізовані, серед них — троє дітей. Росіяни стверджують, що серед жертв аварії є 14-річний підліток, який отримав серйозний забій головного мозку. За його життя зараз боряться лікарі. Також в операційних знаходиться двоє дорослих.

У більшості ж постраждалих діагностовано різноманітні переломи кісток зі зміщенням.

На місці аварії працюють представники МНС та патрульна поліція. Цікаво, що причини аварії поки не розголошують.

Вантажівкам не пощастило

Один із легковиків більше вже не поїде нікуди

Зазначимо, що це вже друга масштабна дорожньо-транспортна пригода за останній уїкенд — попередня трапилася 11 березня в Угорщині, де на трасі розбилися десятки автомобілів. До речі, на місці був помічений і автомобіль із синьо-жовтими номерами, тож серед постраждалих можуть бути і українці.

Раніше "Телеграф" розповідав про ще одну аварію в росії — вона сталася на улюбленому путіним Кримському мосту. Були жертви.