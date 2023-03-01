Десятки загиблих і постраждалих: у Греції сталася масштабна аварія на залізниці (фото і відео)

Пошукові роботи на місці аварії тривали всю ніч

У Греції поблизу містечка Лариса (Ларісса) напередодні ввечері сталася масштабна аварія за участі пасажирського і вантажного потягів. Унаслідок зіткнення залізничного транспорту загинули щонайменше 32 особи, ще понад 80 отримали поранення різної тяжкості. Трагічна подія сталася в районі Темпійської долини.

Більше деталей повідомляє грецьке видання iefimerida. На місці інциденту досі продовжують працювати рятувальні бригади, хоча більшість постраждалих були евакуйовані в перші ж години після аварії. Наразі відомо, що в лікарнях лишається 53 особи, ще кілька десятків поранених уже виписалися, аби вирушити додому. Всім, хто потребував допомоги, вона була надана у якомога короткі строки.

За інформацією офіційного речника пожежної служби Греції Василіса Вартакоянніса, перед зіткненням пасажирський потяг рухався зі столичних Афін до міста Салоніки. В результаті поки ще невстановлених обставин два потяги не змогли розминутися, через що одразу три вагони пасажирського поїзду зійшли з рейок. Як повідомляють очевидці, два із них майже перетворилися на металобрухт, під яким і досі можуть залишатися жертви цієї трагедії.

Аварія сталася поблизу містечка Лариса (Ларісса)

Масштаб аварії вражає

На місце одразу ж прибули представники рятувальної служби — мінімум 150 осіб, також постійно чергували понад 40 машин "швидкої". Масштаб аварії, яка зрештою призвела до пожежі, був настільки великий, що рятувальникам довелося залучити одразу чотири будівельних крани, аби полегшити роботу по розбору завалів.

Як уже повідомлялося, за попередніми даними, в аварії загинуло щонайменше 32 особи, поранення отримали 85. Рештки деяких жертв неможливо ідентифікувати без додаткової судово-медичної експертизи, отож спеціалісти вже розпочали роботу над нею.

Деякі вагони перетворилися на металобрухт

Цілком імовірно, що загальна кількість загиблих ще збільшиться, адже серед постраждалих є люди із серйозними травмами. Також продовжується деблокада перших двох вагонів, під уламками яких і досі можуть перебувати люди.

Не виключається, що причиною інциденту могла стати людська помилка. Стосується це працівників залізниці чи когось із водіїв поїздів, з'ясує слідство.

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