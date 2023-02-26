У Польщі зіткнулися два мікроавтобуси з українцями: є постраждалі (фото)

Обидва водії були тверезими

У Польщі сталася аварія за участю двох мікроавтобусів, у яких перебували українці. Внаслідок інциденту п’ятеро людей отримали травми.

Як йдеться у повідомленні станції швидкої допомоги у Пшемишлі, ДТП сталося близько 4 години ранку 26 лютого неподалік населеного пункту Заблотце біля прикордонного пункту пропуску Корчово.

Згідно з попередніми даними, водій Renault Master в’їхав ззаду до іншого мікроавтобуса Mercedes Sprinter. Після цього "Мерседес" відкинуло в обмежувальні бар’єри, а згодом він перекинувся.

Поліцейські, які прибули на місце, встановили, що обидва водії були тверезими. Причини події встановлюються.

Загалом в обох мікроавтобусах було 12 осіб, всі вони є громадянами України.

П’ятьом постраждалим знадобилася госпіталізація, серед них є одна дитина.

Заблотце на карті

Як повідомлялося раніше, днями у французькому Греноблі в аварії загинула молода українська спортсменка Валерія Сарапіна, яка спеціалізувалася в академічному веслуванні. Дівчина поїхала за кордон, щоби продовжувати тренування, оскільки в Україні заборонили виходити на відкриту воду.