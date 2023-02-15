Стався напад за кермом: у центрі Києва чоловік знепритомнів і розбив 5 авто (фото)

У чоловіка стався епілептичний напад прямо за кермом

В елітному Печерському районі Києва сталася масштабна ДТП. Водій легковика знепритомнів за кермом і його машина в результаті пошкодила п’ять автомобілів.

Про дорожньо-транспортну пригоду сьогодні, 15 лютого, повідомили у місцевому Telegram-каналі "ДТП. Київ".

Зазначається, що у водія стався епілептичний напад, після чого він знепритомнів в автомобілі прямо на ходу. Його машина врізалася в Volkswagen "Убера", пошкодивши водійські двері. Потім автомобілі Mitsubishi волонтерів, після чого машина чоловіка вилетіла на тротуар, де врізалася у Volkswagen та Hyundai.

Незабаром на місце пригоди прибули медики та госпіталізували чоловіка, який знепритомнів за кермом. Інформації про постраждалих внаслідок масштабної ДТП немає.

У мережі також опублікували фото та відео, зроблені на місці пригоди.

Нагадаємо, у лютому цього року Києві неподалік дитячої лікарні "Охмадет" автомобіль швидкої допомоги, який вів немовля до лікарні, зіткнувся з позашляховиком і перекинувся. "Телеграф" опублікував ексклюзивні фотографії з місця події.

Додамо, що епілепсія входить до переліку захворювань і вад, при яких особа не може бути допущена до керування транспортними засобами категорій А-Е, тролейбусами, трамваями і тракторами.