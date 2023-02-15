Случился приступ за рулем: в центре Киева мужчина потерял сознание и разбил 5 авто (фото)

У мужчины случился эпилептический приступ прямо за рулем

В Печерском районе Киева произошло масштабное ДТП. Водитель легковушки потерял сознание за рулем и его машина в результате повредила пять автомобилей.

О дорожно-транспортном происшествии сегодня, 15 февраля, сообщили в местном Telegram-канале "ДТП. Киев".

Отмечается, что у водителя произошел эпилептический приступ, после чего он потерял сознание в автомобиле прямо на ходу. Его машина врезалась в Volkswagen "Убера", повредив водительскую дверь. Затем автомобили Mitsubishi волонтеров, после чего машина мужчина вылетела на тротуар, где врезалась в Volkswagen и Hyundai.

Вскоре на место происшествия прибыли медики и госпитализировали мужчину, потерявшего сознание за рулем. Информации о пострадавших в результате масштабного ДТП нет.

В сети также опубликовали фото и видео, сделанные на месте происшествия.

Напомним, в феврале текущего года в Киеве неподалеку от детской больницы "Охмадет" автомобиль скорой помощи, который вел младенца в больницу, столкнулся с внедорожником и перевернулся. "Телеграф" опубликовал эксклюзивные фотографии с места происшествия.

Добавим, что эпилепсия входит в список заболеваний и недостатков, при которых лицо не может быть допущено к управлению транспортными средствами категорий А-Е, троллейбусами, трамваями и тракторами.