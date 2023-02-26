Укр

В Польше столкнулись два микроавтобуса с украинцами: есть пострадавшие (фото)

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Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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ДТП в Польше
ДТП в Польше

Оба водителя были трезвыми

В Польше произошла авария с участием двух микроавтобусов, в которых находились украинцы. В результате инцидента пять человек получили травмы.

Как говорится в сообщении станции скорой помощи в Пшемышле, ДТП произошло около 4 часов утра 26 февраля неподалеку от населенного пункта Заблотце возле пограничного пункта пропуска Корчово.

Согласно предварительным данным, водитель Renault Master въехал сзади в другой микроавтобус Mercedes Sprinter. После этого "Мерседес" отбросило в ограничительные барьеры, а затем он перевернулся.

Прибывшие на место полицейские установили, что оба водителя были трезвыми. Причины происшествия устанавливаются.

Всего в обоих микроавтобусах находилось 12 человек, все они являются гражданами Украины.

Пяти пострадавшим понадобилась госпитализация, среди них есть один ребенок.

Заблотце на карте
Заблотце на карте

Как сообщалось ранее, на днях во французском Гренобле в аварии погибла молодая украинская спортсменка Валерия Сарапина, которая специализировалась в академической гребле. Девушка уехала за границу, чтобы продолжать тренировки, поскольку в Украине запретили выходить на открытую воду.

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#Украина #Польша #ДТП