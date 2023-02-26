В Польше столкнулись два микроавтобуса с украинцами: есть пострадавшие (фото)

Оба водителя были трезвыми

В Польше произошла авария с участием двух микроавтобусов, в которых находились украинцы. В результате инцидента пять человек получили травмы.

Как говорится в сообщении станции скорой помощи в Пшемышле, ДТП произошло около 4 часов утра 26 февраля неподалеку от населенного пункта Заблотце возле пограничного пункта пропуска Корчово.

Согласно предварительным данным, водитель Renault Master въехал сзади в другой микроавтобус Mercedes Sprinter. После этого "Мерседес" отбросило в ограничительные барьеры, а затем он перевернулся.

Прибывшие на место полицейские установили, что оба водителя были трезвыми. Причины происшествия устанавливаются.

Всего в обоих микроавтобусах находилось 12 человек, все они являются гражданами Украины.

Пяти пострадавшим понадобилась госпитализация, среди них есть один ребенок.

Заблотце на карте

Как сообщалось ранее, на днях во французском Гренобле в аварии погибла молодая украинская спортсменка Валерия Сарапина, которая специализировалась в академической гребле. Девушка уехала за границу, чтобы продолжать тренировки, поскольку в Украине запретили выходить на открытую воду.