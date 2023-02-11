Відомий гонщик потрапив у моторошну аварію: шматки машини розлетілися всією трасою (відео)

Паскаль Верляйн врізався у стіну на величезній швидкості

Лідер чемпіонату Формули-Е пілот команди Porsche Паскаль Верляйн розбив свою машину на тренуванні перед Гран-прі Хайдарабад в Індії. Раніше ми розповідали, як гонщик NASCAR ледь не згорів у своїй машині.

Як пише The Sun, 28-річний Верляйн втратив контроль над болідом в останньому повороті траси. Машина врізалася у стіну, а її уламки розлетілися по всьому треку.

На щастя, гонщик самостійно залишив болід, але його відправили до госпіталю на обстеження.

Паскаль Верляйн лідирує у чемпіонаті Формули-Е після перших трьох гонок сезону, у його активі 68 очок.

Довідка! Чемпіонат світу Формули-E – клас автоперегонів, у яких використовуються електромобілі з відкритими колесами.

Верляйн також відомий своїми виступами у Формулі-1. Він був гонщиком "Манора" та "Заубера", а також тест-пілотом команд "Мерседес" та "Феррарі".

Нагадаємо, що на змаганнях в Австралії загинув відомий автогонщик. Він врізався в телевізійну вежу на швидкості 320 км на годину. Раніше повідомлялося, що американський гонщик продемонстрував чудеса реакції під час етапу NASCAR.

А на початку цього року знаменитий автогонщик Кен Блок загинув у віці 55 років. За інформацією поліції, у штаті Юта американець упав зі снігохода під час крутого спуску і загинув від отриманих травм.