Известный гонщик попал в жуткую аварию: куски машины разлетелись по всей трассе (видео)

Паскаль Верляйн врезался в стену на огромной скорости

Лидер чемпионата Формулы-Е пилот команды Porsche Паскаль Верляйн разбил свою машину на тренировке перед Гран-при Хайдарабада в Индии. Ранее мы рассказывали, как гонщик NASCAR едва не сгорел в своей машине.

Как пишет The Sun, 28-летний Верляйн потерял контроль над болидом в последнем повороте трассы. Машина врезалась в стену, а ее обломки разлетелись по всему треку.

К счастью, гонщик самостоятельно покинул болид, но был отправилен в госпиталь на обследование.

Паскаль Верляйн лидирует в чемпионате Формулы-Е после первых трех гонок сезона, в его активе 68 очков.

Справка! Чемпионат мира Формулы-E — класс автогонок, в которых используются электромобили с открытыми колесами.

Верляйн также известен своими выступлениями в Формуле-1. Он был гонщиком "Манора" и "Заубера", а также тест-пилотом команд "Мерседес" и "Феррари".

Напомним, что на соревнованиях в Австралии погиб известный автогонщик. Он врезался в телевизионную вышку на скорости 320 км в час. Ранее сообщалось что, американский гонщик продемонстрировал чудеса реакции во время этапа NASCAR.

А в начале этого года знаменитый автогонщик Кен Блок погиб в возрасте 55 лет. По информации полиции, в штате Юта американец упал со снегохода при крутом спуске и погиб от полученных травм.