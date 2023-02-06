Гонщик горел в машине: жуткое происшествие в серии NASCAR (видео)
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Тай Гиббс выскочил через окно
Совсем недавно мы писали о гибели пилота NASCAR и вот снова едва не произошла трагедия в этой гоночной серии.
20-летний американец Тай Гиббс, который выступает за команду Joe Gibbs Racing, во время свободной практики попал в жуткую ситуацию.
По ходу заезда машина Гиббса загорелась. Пилот остановил авто и быстро покинул салон через окно. К счастью, обошлось без жертв. Видео инцидента появилось на YouTube.
В последствии Тая Гиббса не допустили к участию в квалификации гонки NASCAR. У организаторов есть подозрения, что его команда внесла несанкционированные изменения в авто, которые и вызвали пожар.
Напомним, что на соревнованиях в Австралии погиб известный автогонщик. Он врезался в телевизионную вышку на скорости 320 км в час. Ранее сообщалось что, американский гонщик продемонстрировал чудеса реакции во время этапа NASCAR.
А в начале этого года знаменитый автогонщик Кен Блок погиб в возрасте 55 лет. По информации полиции, в штате Юта американец упал со снегохода при крутом спуске и погиб от полученных травм.