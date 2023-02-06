Гонщик горів у машині: жахлива подія у серії NASCAR (відео)

Тай Гіббс вискочив через вікно

Нещодавно ми писали про загибель пілота NASCAR і ось знову ледь не сталася трагедія в цій гоночній серії.

20-річний американець Тай Гіббс, який виступає за команду Joe Gibbs Racing, під час вільної практики потрапив у моторошну ситуацію.

Під час заїзду машина Гіббса спалахнула. Пілот зупинив авто та швидко покинув салон через вікно. На щастя, обійшлося без жертв. Відео інциденту з’явилося на YouTube.

Згодом Тая Гіббса не допустили до участі в кваліфікації гонки NASCAR. Організатори мають підозри, що його команда внесла несанкціоновані зміни в авто, які й викликали пожежу.

Нагадаємо, що на змаганнях в Австралії загинув відомий автогонщик. Він врізався в телевізійну вежу на швидкості 320 км на годину. Раніше повідомлялося, що американський гонщик продемонстрував чудеса реакції під час етапу NASCAR.

А на початку цього року знаменитий автогонщик Кен Блок загинув у віці 55 років. За інформацією поліції, у штаті Юта американець упав зі снігохода під час крутого спуску і загинув від отриманих травм.