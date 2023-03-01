Десятки погибших и пострадавших: в Греции произошла масштабная авария на железной дороге (фото и видео)

Поисковые работы на месте аварии продолжались всю ночь

В Греции вблизи городка Лариса (Ларисса) накануне вечером произошла масштабная авария с участием пассажирского и грузового поезда. В результате столкновения железнодорожного транспорта погибли по меньшей мере 32 человека, еще более 80 получили ранения различной тяжести. Трагическое событие произошло в районе Темпийской равнины.

Больше деталей сообщает греческое издание iefimerida. На месте инцидента до сих пор продолжают работать спасательные бригады, хотя большинство пострадавших были эвакуированы в первые часы после аварии. Пока известно, что в больницах остается 53 человека, еще несколько десятков раненых уже выписались, чтобы отправиться домой. Всем, кто нуждался в помощи, она была предоставлена в кратчайшие сроки.

По информации официального представителя пожарной службы Греции Василиса Вартакоянниса, перед столкновением пассажирский поезд двигался из столичных Афин в город Салоники. В результате пока еще неустановленных обстоятельств два поезда не смогли разминуться, из-за чего сразу три вагона пассажирского поезда сошли с рельсов. Как сообщают очевидцы, два из них почти превратились в металлолом, под которым до сих пор могут оставаться жертвы этой трагедии.

Авария произошла вблизи городка Лариса (Ларисса)

Масштаб аварии поражает

На место сразу же прибыли представители спасательной службы — минимум 150 человек, также постоянно дежурили более 40 машин "скорой". Масштаб аварии, в конце концов приведший к пожару, был настолько велик, что спасателям пришлось привлечь сразу четыре строительных крана, чтобы облегчить работу по разбору завалов.

Как уже сообщалось, по предварительным данным, в аварии погибли по меньшей мере 32 человека, ранения получили 85. Остатки некоторых жертв невозможно идентифицировать без дополнительной судебно-медицинской экспертизы, так что специалисты уже приступили к работе над ней.

Некоторые вагоны превратились в металлолом

По всей вероятности, общее количество погибших еще увеличится, ведь среди пострадавших есть люди с серьезными травмами. Также продолжается деблокада первых двух вагонов, под обломками которых до сих пор могут находиться люди.

Не исключено, что причиной инцидента могла стать ошибка человека. Касается ли это работников железной дороги или кого-то из водителей поездов, выяснит следствие.

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