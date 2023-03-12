Могли постраждати й українці: на трасі в Угорщині в аварії розбилися десятки авто (фото, відео)

Водії вантажівок та легкових машин могли не впоратися з керуванням через велику кількість пилу

В Угорщині на шосе сталася аварія. На виїзді з Будапешта зіткнулися п’ять вантажівок та 37 легкових автомобілів. Сталася ДТП вдень 11 березня. Спочатку повідомлялося лише про 36 постраждалих, але при розборі уламків було знайдено тіло.

Про це повідомляє поліція країни. Його ще не ідентифікували. Причиною такої масштабної аварії стала пилова буря.

Багато машин зім’яло

Згоріли 19 авто

Буря могла виникнути зненацька. Відео з місця події, зняті іншими водіями, показують, наскільки сильною була проблема з видимістю. Серед постраждалих від аварії можуть опинитися українці. На фото з місця події є машина з номерним знаком, схожим на український.

Машини вкриті щільним шаром пилу

Через пил не видно навіть спецсигналів На місці працювала поліція та рятувальники

Постраждали 36 людей, з них 1 особа отримала травми, небезпечні для життя, 13 осіб отримали тяжкі травми. Серед постраждалих — десять дітей, четверо з них тяжко поранені.

19 машин згоріли вщент. Поліція перекрила трасу в обох напрямках. Поки не закінчиться розбір уламків і шосе не почистять від пилу, мастила, уламків та іншого шляху буде закрито.

Раніше "Телеграф" розповідав про аварію на залізниці у Греції. Там зіткнулися пасажирський та вантажний потяг, загинули понад 30 людей.