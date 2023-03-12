Могли пострадать и украинцы: на трассе в Венгрии в жесткой аварии разбились десятки авто (фото, видео)

Водители грузовиков и легковых машин могли не справиться с управлением из-за большого количества пыли

В Венгрии на шоссе произошла масштабная авария. На выезде из Будапешта столкнулись пять грузовиков и 37 легковых автомобилей. Произошло ДТП днем 11 марта. Первоначально сообщалось только про 36 пострадавших, однако при разборе обломков было найдено тело.

Об этом сообщает полиция страны. Его еще не идентифицировали. Причиной столь масштабной аварии стала пылевая буря.

Многие машины смяло

Сгорели 19 авто

Буря могла возникнуть неожиданно. Видео с места происшествия, снятые другими водителями показывают, насколько сильной была проблема с видимостью. Среди пострадавших от аварии могут оказаться украинцы. На фото с места происшествия есть машина с номерным знаком, похожим на украинский.

Машины покрыты плотным слоем пыли

Из-за пыли не видно даже спецсигналов На месте работала полиция и спасатели

Пострадали 36 человек, из них 1 человек получил травмы, опасные для жизни, 13 человек получили тяжелые травмы. Среди пострадавших — десять детей, четверо из них тяжелоранены.

19 машин сгорели дотла. Полиция перекрыла трассу в обоих направлениях. Пока не закончится разбор обломков и шоссе не почистят от пыли, масла, обломков и другого дорога будет закрыта.

Ранее "Телеграф" рассказывал про аварию на железной дороге в Греции. Там столкнулись пассажирский и грузовой поезд, погибли более 30 человек.