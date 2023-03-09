Знесло частину даху: в росії стався вибух у багатоповерхівці, є постраждалі (фото та відео)

Частину жителів були оперативно евакуйовані із будинку, ще декого довелося шукати під завалами

Четвер, 9 березня, не лише для українців, переживших нічний ракетний обстріл, став важким днем. У росії сталася чергова "бавовна" — цього разу побутового характеру. У одній із багатоповерхівок Чити вибухнув газовий балон. В результаті пошкоджено щонайменше шість квартир, частину будинку обвалилася всередину.

Детальніше повідомляють різні росЗМІ, а також представники МНС росії. Інцидент стався на території району Антипіха, що раніше було окремим селищем, а тепер входить до складу міста.

Відомо, що всього вдалося врятувати 11 місцевих жителів, серед яких двоє неповнолітніх. Різноманітні травми отримало ще шестеро росіян, частину із них довелося деблокувати з-під завалів. Трьох осіб госпіталізували в міську клінічну лікарню, серед них також є дитина.

Пошкодження будинку вельми значні

Частина будинку просто випала у двір

Місцева влада пообіцяла, що родини, які залишилися без житла, будуть тимчасово розміщені у "маневреному фонді". Наразі на місці події продовжують працювати медики і рятувальні служби, завали розбираються, йдуть пошуки інших постраждалих.

Пошкодження виглядають епічно

Ось так з-під завалів евакуювали місцевих жителів

Офіційною версією вибуху вважається розгерметизація газового балона. Джерело вибуху знаходилося на найвищому поверсі, через що першим постраждав дах, частина якого і поховала під собою кількох читинців.

Чита на карті

Раніше "Телеграф" розповідав про вибух і масштабну пожежу на заводі в Москві. Вогняний стовп, який піднявся на місці події, було видно за багато кілометрів.

Цікаво, що в команді президента Володимира Зеленського вважають, що подібних інцидентів в росії може стати більше. Михайло Подоляк назвав причини подібного розвитку подій.