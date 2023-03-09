Ніч ракетного обстрілу — по Україні прогриміли десятки вибухів, є прильоти: подробиці і фото
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Росіяни використали як крилаті ракети, так і безпілотники для здійснення атаки
Близької другої години ночі по всій Україні почали волати сигнали повітряної тривоги. Станом на шосту ранку ситуація незмінна — у небі над країною фіксують ворожі снаряди, в окремих областях лунали вибухи, а подекуди навіть офіційно підтверджені "прильоти".
"Телеграф" спробував зібрати всю наявну наразі інформацію і продовжує слідкувати за тим, що відбувається. Варто додати, що в багатьох регіонах діють превентивні, а подекуди і критичні відключення світла.
6:40 Мер Києва Віталій Кличко підтвердив приліт. Ворожа ракета вразила Голосіївський район столиці, на місце виїхали всі необхідні служби.
"Укрзалізниця" відзвітувала про затримку деяких рейсів у зв'язку з масовим обстрілом мирних міст України.
У ДТЕК Одеські енергомережі офіційно підтвердили наявність екстрених відключень у регіоні.
6:21 Місцеві ресурси повідомили про серйозний вибух у Кам'янському Дніпропетровській області, а потім — у самому Дніпрі. Ймовірно, частина цих звуків можуть бути роботою ППО.
У Харкові тим часом зупинили метро, воно використовується виключно як укриття. Радниця голови Харківської облради Наталія Попова повідомила, що на місці прильоту у приватному секторі постраждало двоє людей. Одному надали допомогу на місці, другого госпіталізовано.
Загалом звуки вибухів, окрім уже згаданих регіонів, чули жителі Київської, Івано-Франківської, Хмельницької, Львівської, Тернопільської та Кіровоградської областей. Також ППО працювало у Запоріжжі, Луцьку та Рівному. В окремих регіонах тривога триває понад п'ять годин.
6:00 Отже, станом на цю годину відомо про мінімум 15 ракетних ударів по Харківщині. За словами мера Харкова Ігоря Терехова, основною ціллю окупантів стали вкотре об'єкти критичної інфраструктури. В окремих районах міста є проблеми зі світлом.
Очільник ОВА Олег Синєгубов також підтвердив цю інформацію. Крім того він заявив, що один із ворожих снарядів пошкодив в області приватний житловий будинок. Наразі рятувальні служби працюють над оцінкою масштабів руйнувань та встановленням відомостей про наявність імовірних постраждалих.
Потрапила під удар і Одеська область. Голова ОВА Максим Марченко повідомив, що російські ракети влучили в один із енергетичних об'єктів. Також є пошкоджені житлові будинки. На щастя, обійшлося без постраждалих. В регіоні діють обмеження щодо електропостачання.
Щодо Дніпропетровщини офіційної інформації не було, однак місцеві жителі заявляли про вибухи. Імовірно, приліт міг статися десь у передмісті. За даними місцевих Telegram-каналів, у Павлограді було видно заграву. Вибухів чули кілька, можливо, деякі із них — від роботи засобів ППО.
Вже під ранок місцеві жителі повідомляли про вибухи на Сумщині, а також у Києві. Дехто вважає, що столицю могли атакувати балістичними ракетами. Місцева влада поки не уточнювала даних.
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