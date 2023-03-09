Ніч ракетного обстрілу — по Україні прогриміли десятки вибухів, є прильоти: подробиці і фото

Росіяни використали як крилаті ракети, так і безпілотники для здійснення атаки

Близької другої години ночі по всій Україні почали волати сигнали повітряної тривоги. Станом на шосту ранку ситуація незмінна — у небі над країною фіксують ворожі снаряди, в окремих областях лунали вибухи, а подекуди навіть офіційно підтверджені "прильоти".

"Телеграф" спробував зібрати всю наявну наразі інформацію і продовжує слідкувати за тим, що відбувається. Варто додати, що в багатьох регіонах діють превентивні, а подекуди і критичні відключення світла.

6:40 Мер Києва Віталій Кличко підтвердив приліт. Ворожа ракета вразила Голосіївський район столиці, на місце виїхали всі необхідні служби.

"Укрзалізниця" відзвітувала про затримку деяких рейсів у зв'язку з масовим обстрілом мирних міст України.

У ДТЕК Одеські енергомережі офіційно підтвердили наявність екстрених відключень у регіоні.

6:21 Місцеві ресурси повідомили про серйозний вибух у Кам'янському Дніпропетровській області, а потім — у самому Дніпрі. Ймовірно, частина цих звуків можуть бути роботою ППО.

У Харкові тим часом зупинили метро, воно використовується виключно як укриття. Радниця голови Харківської облради Наталія Попова повідомила, що на місці прильоту у приватному секторі постраждало двоє людей. Одному надали допомогу на місці, другого госпіталізовано.

Загалом звуки вибухів, окрім уже згаданих регіонів, чули жителі Київської, Івано-Франківської, Хмельницької, Львівської, Тернопільської та Кіровоградської областей. Також ППО працювало у Запоріжжі, Луцьку та Рівному. В окремих регіонах тривога триває понад п'ять годин.

Регіони, де лунали вибухи, станом на 4 ранку

6:00 Отже, станом на цю годину відомо про мінімум 15 ракетних ударів по Харківщині. За словами мера Харкова Ігоря Терехова, основною ціллю окупантів стали вкотре об'єкти критичної інфраструктури. В окремих районах міста є проблеми зі світлом.

Ось такий дим піднімався над Харковом після одного із прильотів

Дим було видно за багато кілометрів

Очільник ОВА Олег Синєгубов також підтвердив цю інформацію. Крім того він заявив, що один із ворожих снарядів пошкодив в області приватний житловий будинок. Наразі рятувальні служби працюють над оцінкою масштабів руйнувань та встановленням відомостей про наявність імовірних постраждалих.

Потрапила під удар і Одеська область. Голова ОВА Максим Марченко повідомив, що російські ракети влучили в один із енергетичних об'єктів. Також є пошкоджені житлові будинки. На щастя, обійшлося без постраждалих. В регіоні діють обмеження щодо електропостачання.

Щодо Дніпропетровщини офіційної інформації не було, однак місцеві жителі заявляли про вибухи. Імовірно, приліт міг статися десь у передмісті. За даними місцевих Telegram-каналів, у Павлограді було видно заграву. Вибухів чули кілька, можливо, деякі із них — від роботи засобів ППО.

Вже під ранок місцеві жителі повідомляли про вибухи на Сумщині, а також у Києві. Дехто вважає, що столицю могли атакувати балістичними ракетами. Місцева влада поки не уточнювала даних.

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