Окупанти обстрілюють Україну: де чути вибухи

Повітряну тривогу увімкнули по всій Україні

У ніч на 9 березня окупанти завдали чергового удару по території України із застосуванням дронів та ракет.

За даними онлайн-карт повітряної тривоги, спочатку сирени були включені в центральних і північних областях близько 1:00, проте пізніше вони пролунали по всій країні.

Як повідомили моніторингові групи в Telegram, роботу ППО чули у Чернігові, Дніпрі та Павлограді, де збили ударні дрони "Шахед".

Після цього з’явилися повідомлення про те, що повітряні цілі також були вражені над Одеською та Миколаївською областями. Місцеві канали повідомили, що в самій Одесі було чутно сильний вибух, а пізніше з’явилася інформація про приліт у передмісті.

За даними спостерігачів, пуски ракет здійснювалися з акваторії Чорного моря у бік західних та центральних областей.

Як повідомлялося раніше, останнім часом кількість масованих ракетних обстрілів України з боку російських окупантів значно знизилася. За словами голови пресцентру Сил оборони Півдня Наталії Гуменюк, це пов’язано із черговою зміною тактики ворога на полі бою.