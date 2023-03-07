Чому припинилися масовані удари росії: у ЗСУ розповіли про нову тактику ворога

Окупанти продовжують застосовувати одразу кілька видів озброєння проти мирного населення

Останнім часом кількість масованих ракетних обстрілів України з боку російських окупантів значно зменшилася. За словами очільниці пресцентру Сил оборони Півдня Наталії Гуменюк, це пов'язано із черговою зміною тактики ворога на полі боя. Тепер вона пов'язана із масштабнішим застосуванням безпілотників, причому зі зміною основного курсу атаки.

Деталі вона пояснила в ефірі національного телемарафону. Гуменюк підкреслює, що нині найчастіше дрони атакують з півночі. При цьому ворог намагається тримати напруження, підіймаючи в повітря авіацію та тримаючи ракетоносії на півдні, зокрема в акваторії морів.

Зміна напрямку БПЛА, найчастіше "Шахедів", пов'язана із поліпшенням загального рівня забезпечення української армії.

"Вони [росіяни] вже переконалися, що проліт через південні регіони знижує результативність, тому що сили протиповітряної оборони встигають знищити повітряні об'єкти до того, як вони дістануться цілі, — пояснює Наталія Гуменюк. — Тому вони змінили тактику".

Атака з півночі, наявність ракетоносіїв на півдні, а також стратегічна або тактична авіація у повітрі створюють достатній психологічний тиск на населення України, яке звикло за останні кілька місяців жити в очікуванні чергових масових обстрілів. Також подібна тактика, каже Гуменюк, намагається розосередити наші сили ППО. Особливо це пов'язано із ширшим застосуванням "Шахедів", які є дешевшими за ракети, однак нерідко результативнішими.

Гуменюк також нагадала, що наразі точкові удари — це основна стратегія російської армії в Україні. Цікаво, що саме з неї окупанти і розпочинали, вдершись 24 лютого 2022 року до України.

Нагадаємо, що під час однієї із останніх подібних атак росіяни влучили у житлову багатоповерхівку в Запоріжжі. У результаті загинуло 13 осіб, ще десятки отримали поранення.

Варто зазначити, що жертвами ракетного удару стала молода родина із 8-місячною дитиною. Їхні рідні цілодобово чатували біля завалів будинку, однак дива не сталося.