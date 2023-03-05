Рідні чергували біля завалів: що відомо про пару з 8-місячною дочкою, які загинули у Запоріжжі (фото)

У мережі з'явилася інформація про загиблу пару з дитиною

Внаслідок ракетного удару по житловому будинку в Запоріжжі, який російські окупанти здійснили в ніч на 2 березня, загинула подружня пара та їхня маленька дочка. Рідні та близькі цієї сім’ї протягом доби чекали, що її знайдуть живою.

Як повідомляє видання "Наше місто", посилаючись на хрещену маму загиблої дівчинки, тієї ночі ракетна атака по будинку, в якому мирно спали жителі міста, забрали життя подружжя Іллі та Каміли, а також їхньої дочки Кіри. Дівчинці виповнилося вісім місяців.

"Біль, просто біль, безжально вирвали серце, розбили та покалічили душу. Тисячі слів — за що? Я чекала два дні біля під’їзду, молилася і вірила, що вам знайдуть живими. Чому так … Вічна пам’ять і рана на все життя. Легких хмар. тобі, моя маленька і назавжди для мене усміхнена дівчинка, вибач, що не вберегли", — написала хрещена Кіри, яка загинула.

Фотографії сім’ї, що загинула від російської ракети, опублікували в Telegram-каналі "РІА-Мелітополь".

Зазначимо, що за даними ДСНС Запорізької області, станом на 5 березня кількість загиблих зросла до 13 осіб. Також 11 людей вдалося врятувати. Під час розбору зруйнованих конструкцій будинку рятувальники витягли з-під завалів чотирьох кішок та собаку. Зазначається, що близько 100 мешканцям цього будинку психологи ДСНС надали допомогу.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 4 березня з-під завалів будинку в Запоріжжі рятувальники дістали тіла двох загиблих людей, а також бульдога на прізвисько Міра.