Ракетний удар окупантів по Запоріжжю: з-під завалів дістали тіла ще двох загиблих людей та живого бульдога Міру

Собака провела під завалами дві доби

У Запоріжжі продовжується ліквідація наслідків ракетного удару російського ворога по житловому будинку.

Станом на 22:00 п’ятниці, 3 березня, рятувальники деблокували тіла ще двох загиблих, повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Після цього кількість жертв удару Росії по багатоповерхівці зросла до семи осіб.

"Продовжуються пошукові роботи потенційних постраждалих, триває демонтаж зруйнованих конструкцій. З-під завалів деблокували 7 загиблих Комунальні служби прибрали вже 333 тонни останків споруди ", — зазначили у ДСНС.

Ближче до вечора рятувальники повідомили, що крім тіл загиблих під завалами будинку було виявлено бульдога на прізвисько Міра. Тварина провела у зруйнованому будинку дві доби.

На щастя, собака жива і, судячи з зовнішніх ознак, не отримала видимих пошкоджень.

Господарі Міри також вижили. Тварину вже передали їм.

Зазначається, що із зруйнованого будинку було врятовано 11 людей, ще 20 громадян евакуювали. Водночас після обстрілу до пункту обігріву рятувальників звернулося 225 людей. 92 громадянам було надано психологічну допомогу.

Нагадаємо, що в ніч на четвер, 2 березня, російські окупаційні війська знову атакували Запоріжжя, потрапивши ракетою в багатоповерхівку. Відразу після атаки десять людей, включаючи одного неповнолітнього, вважалися зниклими безвісти. Серед травмованих була вагітна жінка.