Завали будинку після атаки на Запоріжжя розбирають вже добу: з'явилися нові жертви

Представники екстрених служб працювали всю ніч і продовжують досі

Понад добу рятувальні служби займаються розбиранням завалів п'ятиповерхівки у Запоріжжі, яка постраждала під час ракетного удару в ніч на 2 березня. Станом на 7 ранку п'ятниці було знайдено ще два тіла місцевих мешканців. З місця події вивезено вже 102 тонни будівельних уламків.

Деталі повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС України в Запорізькій області. Зазначається, що пошуки ймовірних жертв російської агресії не припинялися ні на мить — продовжувалися навіть у нічний час. Для того, аби це було можливо, рятувальники встановлювали спеціальні освітлювальні вежі.

На місці працюють 116 співробітників різних екстрених служб, задіяно 25 одиниць спеціальної техніки. Також в розборі завалів беруть участь і кінологи — допомагають краще орієнтуватися серед уламків завдяки чотирилапим службовцям.

Рятувальники використовують всю можливу техніку

Загалом з-під завалів врятовано 11 осіб, серед яких і вагітна жінка. Окремо в ДСНС зазначають, що вдалося знайти під уламками і двох уцілілих котів — їх уже передали волонтерам.

Українці займаються порятунком і братів наших менших

Кількість жертв, імовірно, ще збільшиться

За додатковою інформацією від ГУ Нацполіції Запорізької області, загальна кількість жертв ракетного удару — 5 осіб. Ще вісім людей отримали серйозні поранення. 12 мешканців будинку вважають зниклими безвісти.

"Телеграф" раніше показував, як виглядав будинок у Запоріжжі в перші години після атаки. Слід зазначити, що на російську атаку відреагували і в Офісі президента, пообіцявши, що "відплата буде".

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