Росіяни вдарили ракетами по Кременчуку: що відомо

Росіяни випустили ракети, ймовірно, із літаків Ту-22М3

Російські війська ввечері 1 березня здійснили ракетний удар територією України. На Полтавщині постраждала цивільна та критична інфраструктура.

Про це повідомив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін. Про постраждалих поки що інформації немає.

Повітряна тривога близько 19:10 лунала у більшості регіонів України. Причиною цього стала активність стратегічної авіації окупантів на північному сході України. Тривала тривогу недовго — хвилин 10–15, але ворожі літаки Ту-22М3 встигли випустити по Україні ракети.

У Кременчуці пролунали вибухи, а потім стало відомо про те, що ворог завдав удару по цивільній та критичній інфраструктурі. Станом на 20:34 у регіоні знову оголошено повітряну тривогу.

"Інформація про жертви та руйнування уточнюється. Зберігаємо спокій! Віримо у ЗСУ", — повідомив Дмитро Лунін.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у ЗСУ попереджали про новий ракетний удар окупантів через підозрілу активність. Російські військові "промацують" слабкі місця української системи ППО.