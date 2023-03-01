Активність ворога насторожує: в ЗСУ попередили про новий ракетний удар

Російські військові "прощупують" на предмет слабких місць українську систему ППО

У найближчі два дні, 1 або 2 березня, росія може завдати нового масованого ракетного удару по Україні. За словами очільниці пресцентру Сил оборони Півдня Наталії Гуменюк, про це свідчать попередні дії противника, зокрема щодо регулярного запуску безпілотників для розвідки та попередніх незначних атак. Це все відбувається на тлі регулярних оголошень про ймовірну ракетну небезпеку для самих росіян, які регулярно відбуваються на місцевих радіостанціях через хакерські атаки.

Ситуацію щодо ймовірної атаки Гуменюк описала в ефірі національного телемарафону. Вона зазначила, що зокрема військові спостерігають певну активність ворожої авіації, яка може свідчити про безпосередню підготовку до чергового удару. Однак поки такий зв'язок прямо не підтверджений.

Наталія Гуменюк підкреслила, що у своїх розрахунках щодо ймовірних планів ворога ЗСУ спираються на кілька факторів:

терміни, які були витримані ворогом після попереднього масованого ракетного залпу;

попередні заходи, проведені армією рф — регулярний запуск дронів, зокрема "Шахідів", що дозволяє їм намагатися перевірити нашу систему ППО.

"Все це може свідчити про достатньо цікавий інтервал до повтору такої атаки від сьогоднішнього вечора та протягом найближчих двох діб", — підкреслила речниця Сил оборони Півдня.

Зазначимо, що масованого удару по Україні на річницю повномасштабного вторгнення не сталося через те, що росія не змогла зібрати достатнього запасу ракет. Однак попередня подібна атака сталася у суботу, 18 лютого. Крім того, що ворог завдав серйозного удару по Хмельницькому, постраждав навіть військовий об'єкт, окупанти ще й вкотре вдалися до ядерного шантажу. Про це свідчив запуск ракет із траєкторією польоту поблизу АЕС.