Ракетный удар оккупантов по Запорожью: из-под завалов достали тела еще двух погибших людей и живого бульдога Миру

Собака провела под завалами двое суток

В Запорожье продолжается ликвидация последствий ракетного удара русского врага по жилому дому.

По состоянию на 22:00 пятницы, 3 марта, спасатели деблокировали тела еще двух погибших, сообщили в Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

После этого количество жертв удара рф по многоэтажке возросло до семи человек.

"Продолжаются поисковые работы потенциальных пострадавших, продолжается демонтаж разрушенных конструкций. Из-под завалов деблокировали 7 погибших Коммунальные службы убрали уже 333 тонны останков сооружения", — отметили в ГСЧС.

Ближе к вечеру спасатели сообщили, что помимо тел погибших под завалами дома был обнаружен бульдог по кличке Мира. Животное провело в разрушенном доме двое суток.

К счастью, собака жива и, судя по внешним признакам, не получила видимых повреждений.

Хозяева Миры тоже выжили. Животное уже передали им.

Отмечается, что из разрушенного дома было спасено 11 человек, еще 20 граждан эвакуировали. В то же время после обстрела в пункт обогрева спасателей обратилось 225 человек. 92 гражданам была оказана психологическая помощь.

Напомним, что в ночь на четверг, 2 марта, российские оккупационные войска снова атаковали Запорожье, попав ракетой в многоэтажку. Сразу после атаки десять человек, включая одного несовершеннолетнего, считались пропавшими без вести. Среди травмированных была беременная женщина.