Оккупанты ударили по жилой многоэтажке в Запорожье: что известно (фото, видео)

Страна-агрессор вновь обстреливает мирные города

В ночь на 2 марта россияне вновь обстреляли территорию Украины. В частности взрывы были слышны в Запорожье.

Как проинформировал секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев, одна из ракет упала на жилой дом, в результате чего он получил заметные повреждения.

"По предварительной информации, в результате вражеского прилета в одном из районов города разрушения получил многоэтажный жилой дом", — сообщил он.

Другой информации он не предоставил, однако в местных telegram-каналах начали появляться фото и видео с места попадания. Там также предположили, что это была ракета из комплекса С-300, которые россияне неоднократно применяли для ударов по мирным городам.

В настоящее время информации о жертвах и пострадавших нет, однако как видно на снимках с места происшествия, ракета частично уничтожила верхние этажи здания.

Разрушенный дом в Запорожье

Как сообщалось ранее, оккупационные войска вечером 1 марта совершили ракетный удар по территории Украины из-за чего в Кременчуге (Полтавская область) пострадала гражданская и критическая инфраструктура.