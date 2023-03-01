Россияне ударили ракетами по Кременчугу: что известно

Россияне выпустили ракеты, вероятно, из самолетов Ту-22М3

Российские войска вечером 1 марта совершили ракетный удар по территории Украины. В Полтавской области пострадала гражданская и критическая инфраструктура.

Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин. О пострадавших пока информации нет.

Воздушная тревога около 19:10 звучала в большинстве регионов Украины. Причиной тому стала активность стратегической авиации оккупантов на северо-востоке Украины. Длилась тревога недолго — минут 10–15, но вражеские самолеты Ту-22М3 успели выпустить по Украине ракеты.

В Кременчуге прозвучали взрывы, а после стало известно о том, что враг нанес удар по гражданской и критической инфраструктуре. По состоянию на 20:34 в регионе снова объявлена воздушная тревога.

"Информация о жертвах и разрушениях уточняется. Сохраняем спокойствие! Верим в ВСУ", — сообщил Дмитрий Лунин.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в ВСУ предупреждали о новом ракетном ударе оккупантов из-за подозрительной активности. Российские военные "прощупывают" на предмет слабых мест украинскую систему ПВО.