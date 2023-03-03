Завалы дома после атаки на Запорожье разбирают уже сутки: появились новые жертвы

Представители экстренных служб работали всю ночь и продолжают до сих пор

Более суток спасательные службы занимаются разборкой завалов пятиэтажки в Запорожье, пострадавшей во время ракетного удара в ночь на 2 марта. По состоянию на 7 утра пятницы было обнаружено еще два тела местных жителей. С места происшествия вывезено уже 102 тонны строительных обломков.

Детали сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области. Отмечается, что поиски вероятных жертв российской агрессии не прекращались ни на миг – продолжались даже в ночное время. Для того чтобы это было возможно, спасатели устанавливали специальные осветительные башни.

На месте работают 116 сотрудников разных экстренных служб, задействовано 25 единиц специальной техники. Также в разборе завалов принимают участие и кинологи – помогают лучше ориентироваться среди обломков благодаря четырехлапым служащим.

Спасатели используют всю возможную технику

В общей сложности из-под завалов спасены 11 человек, среди которых и беременная женщина. Отдельно в ГСЧС отмечают, что удалось найти под обломками и двух уцелевших кошек — их уже передали волонтерам.

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Число жертв, вероятно, еще увеличится

По дополнительной информации от ГУ Нацполиции Запорожской области общее количество жертв ракетного удара — 5 человек. Еще восемь человек получили серьезные ранения. 12 жителей дома считают пропавшими без вести.

"Телеграф" ранее показывал, как выглядел дом в Запорожье в первые часы после атаки. Следует отметить, что на российскую атаку отреагировали и в Офисе президента, пообещав, что "возмездие будет".

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