Ночной удар по Запорожью: стало известно точное количество жертв (фото и видео)

По предварительным данным, враг использовал модифицированные ракеты С-300.

Ночь с 1 на 2 марта была беспокойной для жителей многих регионов из-за воздушных тревог. Однако Запорожью досталось больше всего, ведь в городе российские ракеты попали в жилую пятиэтажку. По официальным данным спасателей, погиб один человек, однако есть информация и о том, что количество жертв может быть больше.

Детальнее об этом пишет "Телеграф", ссылаясь на слова представителей ГСЧС Украины и секретаря Запорожского горсовета Анатолия Куртева. Следует отметить, что отдельные разрушения затронули один подъезд дома с пятого по первый этаж. Однако три верхних получили максимальные повреждения.

В общей сложности спасателям за несколько часов удалось эвакуировать 20 человек, еще восемь были спасены из-под завалов и госпитализированы в больницы. Кроме этого, сообщается о деблокаде одного тела — к сожалению, от полученных травм местный житель погиб на месте. По отдельным данным, количество жертв может достигать двух.

Общий план разрушенного дома поражает

Несколько этажей снесены до основания

Местные СМИ сообщают, что уже почти под утро спасатели смогли спасти еще одну женщину, проживавшую на втором этаже. Ее спасло то, что во время тревоги и обстрела она укрылась в коридоре — следовательно, правило двух стен еще раз помогло.

Женщину удалось деблокировать спустя несколько часов после обстрела. Фото: 061.юа

Конструкция была разрушена очень серьезно

Отметим, что разбор завалов продолжается, на месте обустроен специальный пункт для оказания первой медицинской помощи. Эвакуированных людей в первую очередь приютили в специальном коммунальном транспорте, осуществляется также и транспортировка людей в безопасные места. Всего на месте работает около 90 спасателей, среди которых трое психологов. Задействовано 24 единицы спецтехники.

Машинам тоже досталось

Жителей сразу нашли, куда пристроить

Для пострадавших работает специальный пункт помощи

Ранее "Телеграф" рассказывал о вечернем ударе по Кременчугу Полтавской области. Взрыв в городе раздался во время объявления воздушной тревоги в северо-восточных регионах.

Следует отметить, что военные ожидают с каждым днем вероятный повтор массированного ракетного удара по мирным городам Украины. Спикер Сил обороны Юга Наталья Гуменюк очертила возможные сроки.