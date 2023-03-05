Родные дежурили у завалов: что известно про пару с 8-месячной дочерью, погибших в Запорожье (фото)

В сети появилась информация о погибшей паре с ребенком

В результате ракетного удара по жилому дому в Запорожье, который российские оккупанты совершили в ночь на 2 марта, погибла супружеская пара и их маленькая дочь. Родные и близкие этой семьи на протяжении суток ждали, что ее найдут живой.

Как сообщает издание "Наше місто", ссылаясь на крестную маму погибшей девочки, в ту ночь ракетная атака по дому, в котором мирно спали жители города, забрали жизни супругов Ильи и Камилы, а также их дочери Киры. Девочке исполнилось восемь месяцев.

"Боль, просто боль, безжалостно вырвали сердце, разбили и покалечили душу. Тысячи слов — за что? Я ждала два дня возле подъезда, молилась и верила, что вам найдут живыми. Почему так…Вечная память и рана на всю жизнь. Легких облачков тебе, моя маленькая и навсегда для меня улыбчивая девочка, прости, что не уберегли", — написала крестная погибшей Киры.

Фотографии погибшей от российской ракеты семьи опубликовали в Telegram-канале "РИА-Мелитополь".

Отметим, что по данным ГСЧС Запорожской области, по состоянию на 5 марта число погибших возросло до 13 человек. Также 11 человек удалось спасти. Во время разбора разрушенных конструкций дома спасатели извлекли из-под завалов четырех кошек и собаку. Отмечается, что около 100 жителям этого дома психологи ГСЧС оказали помощь.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 4 марта из-под завалов дома в Запорожье спасатели достали тела двух погибших людей, а также выжившего бульдога по кличке Мира.