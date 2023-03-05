Війна — день 375: росіяни штурмують Бахмут, але зазнають тяжких втрат

Оперативно про головне 5 березня

Повномасштабне вторгнення росії в Україну триває 375 днів. Противник продовжує робити спроби наступу в Луганській області, проте найбільш активні зусилля фокусує на штурмі Бахмута, підтягуючи до нього важку зброю з інших напрямків. При цьому українське командування ухвалило рішення не виводити війська з міста-фортеці, оскільки воно добре підготовлене до оборони, тому туди прибули свіжі підкріплення.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 5 березня, але оперативніше інформацію можна отримувати в нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 Представник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий повідомив, що Бахмут перебуває під контролем українських військових та масового відведення сил звідти не відбувається.

З даними за 2 березня можна ознайомитись у трансляції: Війна — день 372: окупанти обстрілюють мирні міста та влаштовують провокації

Про те, що відбувалося 3 березня, читайте у матеріалі: Війна — день 373: на Донбасі тривають важкі бої, в росії все частіше лунають вибухи

Інформація за 4 березня доступна у зведенні: Війна — день 374: окупанти змінили тактику під Бахмутом і тиснуть на Луганщину