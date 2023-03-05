Нове Марсове поле у Львові: як виглядає цвинтар, на якому хоронять українських воїнів (фото, відео)

На цвинтарі з’явилися десятки нових могил

Україна з кожним днем продовжує втрачати своїх найкращих захисників та Героїв, які хоробро стали на захист Батьківщину проти російських окупантів та віддали власні життя за свободу рідної країни. Частину воїнів, які загинули у російсько-українській війні, хоронять на новому Марсовому Полі.

У Львові внизу Марсового Поля, що прилягає до Личаківського цвинтаря, проводять поховання українських військових, які загинули на війні. Кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов показав фотографії та відео з висоти пташиного польоту, зроблені на тому самому цвинтарі.

Біля кожної могили розвивається український прапор, а поряд стоять вінки та лежать живі квіти. На деяких кадрах видно вбитих горем рідних та близьких Героїв, які приходять на їхні могили.

Зазначимо, що Личаківський військовий цвинтар або, як його називають, Марсове поле, є радянським військовим меморіалом у Львові. Розташований на вулиці Мечникова, що прилягає до Личаківського цвинтаря з північного боку. Спочатку це місце було частиною військового кладовища воїнів австрійської армії та союзників, що загинули у першій світовій війні. Серед похованих на цьому цвинтарі були німці, українці, поляки, турки, боснійці, чехи та серби. Усього налічувалося понад 4700 могил.

У травні 2022 року Львівська міськрада ухвалила рішення провести архітектурний конкурс на найкращу проектну пропозицію меморіального комплексу військових поховань Героїв України на вул. Мечнікова. На цьому місці передбачають проведення поховань Героїв України, а також створення парку-скверу пам’яті Героїв та меморіальну площу. Останки воїнів часів Другої світової війни будуть перепоховані.

"Телеграф" показує, як цвинтар виглядає зараз.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Ян Доброносов показав ексклюзивні кадри, зроблені в зруйнованому місті Краматорську і зняв з висоти пташиного польоту цвинтар, на якому свіжим могилам не видно кінця-краю.